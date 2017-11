Posse de Alexandre Baldy como ministro das Cidades deve ser na quarta à tarde

A escolha de Baldy no lugar do tucano Bruno Araújo, que pediu demissão na semana passada, tem sido destacada por interlocutores do presidente como uma escolha que ajuda a organizar parte da base. A articulação, que foi feita diretamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), segundo uma fonte, pode ajudar numa eventual manutenção de Antonio Imbassahy na Secretaria de Governo. O cargo do tucano da Bahia está sendo pleiteado pelo PMDB e outras siglas do Centrão, mas Temer tem disto que não fará “nada com pressa”.

A posse do deputado Alexandre Baldy (sem partido-GO) como comandante do Ministério das Cidades está sendo organizada pelo Palácio do Planalto para quarta-feira, 22, às 15h30. Os detalhes ainda estão sendo fechados e o Planalto estudou divulgar uma nota hoje para oficializar o evento, mas há pouco foi decidido que o anúncio oficial deve sair apenas nesta terça-feira, 21.

Um auxiliar reconheceu que a escolha de Baldy evitou uma guerra pelo comando da Caixa Econômica, que continua nas mãos do PP e serviu para “selar uma grande aliança na base”.

Agenda

Além da cerimônia de posse de Baldy, o presidente organiza outros eventos para a semana, incluindo uma possível viagem a Porto Velho (RO), na quinta-feira, para uma visita a um Instituto de Câncer. A presença do presidente ainda não foi oficialmente confirmada, mas a cerimônia seria pela manhã. Na quinta à tarde, possivelmente no fim do dia, Temer deve participar em Brasília de uma cerimônia que está sendo fechada com o ministro da Educação, Mendonça Filho.

Para esta terça, o Planalto prepara um evento de lançamento de uma de uma plataforma digital do Ministério do Trabalho. Na quarta-feira, Temer vai receber no Palácio da Alvorada um grupo de governadores para uma reunião seguida de almoço. Depois deste encontro, acontecerá a posse de Baldy no Palácio do Planalto. O governo ainda articula também para quarta-feira à noite um jantar – novamente no Alvorada – com líderes e economistas no esforço de ampliar o convencimento em torno da reforma da Previdência.