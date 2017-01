Portal Brasil publica senhas de contas do governo nas redes sociais

O perfil do Portal Brasil no Twitter publicou acidentalmente na manhã desta terça-feira, 10, senhas de contas do governo nas redes sociais. O equívoco foi cometido em uma postagem sobre a permanência da Força Nacional por mais 60 dias no Rio Grande do Norte.

A postagem feita pelo Portal Brasil continha um link, que informava as senhas do Portal Brasil e do portal do Palácio do Planalto em redes sociais como Facebook e Instagram. A publicação foi apagada logo depois.

“Imediatamente ao ocorrido, todas as senhas foram substituídas para garantir a integridade das redes oficiais”, informou à reportagem a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Segundo a Secom, o link com as senhas foi publicado “por engano”.