Por mais um dia, presidente Michel Temer dedica agenda à articulação política

Após uma terça-feira com eventos no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 26, o presidente Michel Temer reservou mais um dia da agenda para receber parlamentares e fazer pessoalmente articulações com a base.

Temer também continuará as ligações para deputados tidos como indecisos em relação à denúncia apresentada contra ele por corrupção passiva, que deve ser votada na semana que vem.

O primeiro compromisso agendado é daqui a pouco, às 10 horas, quando o presidente recebe Albano Franco, ex-governador de Sergipe. Depois, às 13 horas, Temer tem encontro com Paulo Hartung (PMDB), governador do estado do Espírito Santo.