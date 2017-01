Polícia do Maranhão faz apreensão em imóveis de advogado

A polícia do Maranhão apreendeu nesta terça-feira, 17, computadores, joias, obras de arte, documentos e cheques no escritório e em dois imóveis residenciais do advogado Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, apontado como suposto elo da organização criminosa que envolveria a ex-governadora Roseana Sarney (PMDB) em compensações ilegais de débitos tributários com créditos a empresas – esquema que teria provocado um rombo de R$ 410 milhões no Estado. Roseana nega envolvimento em irregularidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.