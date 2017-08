PMDB fecha questão contra a aceitação da denúncia de Temer, diz Jucá

Um dia antes da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, o PMDB decide “fechar questão” contra a aceitação da denúncia. O anúncio foi feito pelo presidente da legenda, senador Romero Jucá (RR) em seu Twitter, na tarde desta terça-feira, 1.

No jargão político, “fechar questão” significa que todos os parlamentares da sigla devem adotar a mesma posição. Ainda que o presidente seja do PMDB, há uma ala dentro do partido que é favorável à aceitação da denúncia.

Segundo o Placar do Estadão, ao menos quatro deputados se declararam abertamente contra o presidente. Dentre eles, Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) que foi o primeiro relator da denúncia na CCJ, que foi derrotado e preterido por um parecer favorável a Temer. Quase a metade (30) dos 63 deputados bancada peemedebista não declararam voto ou se disseram indecisos ao Estado.