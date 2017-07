Planalto trabalha com voto alternativo para se contrapor a relatório de Zveiter

Diante dos indicativos de que o parecer do relator da denúncia do procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara serão pela admissibilidade do processo por crime de corrupção passiva, o Palácio do Planalto articulou com líderes da base aliada a elaboração de um parecer paralelo para contrapor à peça de Sergio Zveiter (PMDB-RJ).

Desde cedo, o presidente Temer está articulando para encontrar uma forma de rejeitar a proposta de Zveiter e, ao mesmo tempo, ter em mãos um texto para ser votado como alternativa. Para viabilizar isso e ainda continuar garantindo os votos não só na CCJ, como em plenário, Temer se reuniu na manhã desta segunda-feira com o líder do PMDB, deputado Baleia Rossi (SP), com a bancada do Maranhão na Câmara e com o deputado Danilo Forte (PSB-CE), cujo partido migrou para a oposição, embora alguns de seus integrantes ainda continuem votando com o Planalto. Muitos outros parlamentares passarão ainda hoje pelo gabinete de Temer no Planalto. O presidente também recebeu hoje o seu advogado Antonio Claudio Mariz.

Temer está contabilizando voto a voto na CCJ. No Planalto, as informações são de que o presidente terá 40 ou 41 votos. O governo quer dar uma demonstração de força para entrar com respaldo para a votação no plenário. Temer tem pressa para que tudo seja votado antes do recesso, seja na CCJ, seja no plenário porque ninguém sabe como será o mês de agosto e o Palácio sabe que ainda existem outras denúncias a serem apresentadas pelo procurador Rodrigo Janot. Para assegurar a votação antes do recesso, o governo vai segurar a apreciação da LDO e cogita até empurrar votação pelo fim de semana.