Pimentel diz que não usará aeronaves que estão sendo adquiridas pelo governo

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), lançou nota nesta quarta-feira, 4, afirmando que não usará as aeronaves que estão sendo adquiridas pelo governo do Estado. A administração está comprando mais dois helicópteros, ao custo de R$ 21,8 milhões, em meio à “calamidade financeira” decretada pelo Estado. No domingo, Pimentel utilizou uma aeronave oficial para buscar seu filho em um condomínio às margens do lago de Furnas, em Minas, após uma festa de réveillon.

Na nota, o governador esclarece que as aeronaves estão sendo adquiridas para atendimento a toda a população do Estado, em casos de resgate pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar. “Os recursos para a compra dessas aeronaves são oriundos do Fundo Estadual de Saúde e, por esse motivo, nenhuma autoridade pode usar para o seu transporte. As aeronaves terão a finalidade de resgatar pessoas para atendimento, conforme orientado pelo edital de compra”, afirmou.

O governador disse ainda que pretende criar até o fim do ano um comando aéreo e disponibilizar, assim, um helicóptero para ações de resgate em cada uma das regiões de Minas, por se tratar de um Estado grande e que isso dificulta manter estruturas permanentes de atendimento em casos de resgate em diferentes regiões.

Dos dois helicópteros que vão ser adquiridos, a previsão é que o primeiro seja entregue em agosto deste ano, disse Pimentel. Ele destacou que o reforço da frota de aeronaves, além de necessário, já constava no planejamento do Gabinete Militar, que coordena a Defesa Civil do Estado. O governador citou a necessidade de atender a população em setores essenciais diante da crise financeira. “Uma das finalidades do decreto de calamidade financeira aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado é justamente, em um quadro de escassez de recursos, poder priorizar o atendimento em áreas fundamentais, como a Saúde e a Defesa Civil.”