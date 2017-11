Picciani, Melo e Albertassi são levados para cadeia em Benfica, diz secretaria

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio afirmou nesta quinta-feira, 16, em nota, que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), e os deputados Paulo Melo (PMDB) e Edson Albertassi (PMDB) deram entrada na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde estão todos os internos da Operação Lava Jato.