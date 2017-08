PGR estuda pedir suspeição de Gilmar no caso do empresário Jacob Barata Filho

A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisa a possibilidade de pedir a suspeição e/ou impedimento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação a casos relacionados ao empresário Jacob Barata Filho, sob a argumentação de que o ministro é padrinho de casamento da filha do investigado, conhecido como “rei do ônibus”. Gilmar Mendes determinou a soltura de Jacob Barata Filho nesta quinta-feira, 17, no mesmo dia em que chegou ao seu gabinete o pedido de liberdade apresentado pela defesa.

A sugestão de pedir a suspeição de Gilmar Mendes foi feita à PGR, no fim de julho, por cinco procuradores do Núcleo Criminal de Combate à Corrupção do MPF na 2ª Região (PRR2), que engloba os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A antecipação dos procuradores regionais era motivada pela constatação de que Gilmar Mendes se tornou o relator dos casos relacionados à Lava Jato no Rio de Janeiro – fatalmente, o habeas corpus do “Rei do Ônibus” chegaria no gabinete dele.

LEIA TAMBÉM: Temer sanciona sem vetos recuperação fiscal dos Estados

Em 2013, Gilmar Mendes e mulher dele, Guiomar Feitosa Mendes, foram padrinhos do casamento de Beatriz Barata, filha do “Rei do ônibus”, e Francisco Feitosa Filho. O noivo é sobrinho de Guiomar. Além de apontar um parentesco cruzado com o investigado, os cinco procuradores regionais da PRR2 alegaram que um dos advogados de Barata Filho, Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, é também advogado do Ministro Gilmar Mendes em uma ação ajuizada em abril de 2014.