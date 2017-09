PF prende Geddel Vieira e ex-ministro deve ficar preso em Brasília

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (8), em Salvador (BA), o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB). A medida é mais uma fase da Operação Cui Bono, um desdobramento da Lava Jato conduzido pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal. Geddel deverá ficar preso em Brasília. Ele foi encontrado pelos policiais em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar, por volta das 5h40 da manhã.

Na terça-feira (5), a PF encontrou em um imóvel na capital baiana que seria usado por Geddel um “bunker”, com armazenagem de dinheiro em espécie. O valor chegou ao equivalente a R$ 51 milhões, distribuídos em oito caixas e seis malas. A Polícia encontrou as digitais do ex-ministro no apartamento.

A prisão desta sexta (8) foi autorizada pelo juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara em Brasília. A decisão deve ficar em sigilo até que se cumpram todas as etapas da operação.