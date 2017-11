PF não pode ser alijada de discussão sobre fake news, diz Segóvia

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, defendeu nesta quinta-feira, 16, o envolvimento da instituição nas discussões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os riscos da disseminação de “fake news” (notícias falsas) na campanha de 2018.

O TSE prepara uma força-tarefa para combater a disseminação de “fake news” nas disputas do próximo ano, e integrantes do tribunal já se reuniram com representantes do Google e do Facebook para tratar do tema, conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo

Em meio à ofensiva da Corte Eleitoral, entidades da sociedade civil reagiram à inclusão do Exército, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e da Polícia Federal (PF) nas discussões, temendo que haja margem para excessos e ameaça à liberdade de expressão.