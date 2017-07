PF faz novas buscas em operação que pegou cúpula do transporte do Rio

A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal, cumpre nesta quarta-feira, 5, mais quatro mandados expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, sendo 3 mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva, todas na capital fluminense. Todas as ordens judiciais cumpridas nesta quarta são um complemento à Operação Ponto Final, deflagrada na última segunda-feira, 3, um esquema que atuava no setor de transportes do Rio de Janeiro.

A Ponto Final investiga pagamento de mais de R$ 260 milhões a políticos e agentes públicos. Um dos principais empresários do ramo no estado do Rio, Jacob Barata filho, foi preso ainda na noite de domingo, 2, no aeroporto Internacional Tom Jobim, tentando embarcar para Portugal. Também foram presos na segunda o presidente-executivo da Fetranspor Lélis Teixeira e o ex-presidente do Detro Rogério Onofre.

LEIA TAMBÉM: Delator diz que tratou de caixa 2 diretamente com deputado 'Garanhão'

Durante as investigações, foi possível identificar vários núcleos e operadores financeiros da organização criminosa. Nos depoimentos prestados ao Ministério Público Federal, foram confirmados os pagamentos de propinas nos moldes dos realizados pelas empreiteiras, só que dessa vez no setor de transporte público – com o objetivo de garantir tarifas e contratos com o Governo do Estado do Rio.