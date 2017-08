PF faz buscas na casa e no gabinete do procurador-geral de Justiça do Tocantins

O procurador-geral de Justiça do Tocantins, Clenan Renaut de Melo Pereira, foi intimado a depor na 5.ª fase da Operação Ápia. A Polícia Federal fez buscas na residência e no gabinete de Clenan nesta sexta-feira, 18.

O Ministério Público Estadual confirmou as buscas no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e na residência do Procurador-Geral de Justiça.

A Polícia Federal deflagrou pela manhã a Operação Convergência – 5ª fase da Operação Ápia-, com objetivo de apurar pagamentos indevidos em obras de Infraestrutura no Estado do Tocantins. O governador Marcelo Miranda (PMDB) foi intimado a depor.