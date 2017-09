PF faz buscas na casa do ex-procurador Marcelo Miller no Rio

A Polícia Federal (PF) faz buscas nesta segunda-feira na casa do ex-procurador da República Marcelo Miller no Rio de Janeiro. Miller, que agora atua como advogado, é suspeito de aproximação dos executivos do grupo J&F que firmaram delação premiada à Operação Lava Jato, quando ainda atuava na Procuradoria. Agentes federais cumprem mandados de busca também em São Paulo.