PF diz que agentes ficaram ‘surpresos’ com milhões no bunker de Geddel

O delegado Daniel Justo Madruga, superintendente regional da Polícia Federal na Bahia, disse nesta quarta-feira, 6, que os agentes ficaram “surpresos” com o volume de dinheiro vivo encontrado no apartamento do bairro da Graça, em Salvador, apontado como bunker do ex-ministro Geddel Vieira Lima.

O delegado informou que os R$ 51 milhões apreendidos já foram depositados em contas judiciais na Caixa Econômica Federal (R$ 42,6 milhões) e no Banco Central (US$ 2,68 milhões). A PF investiga agora a origem da dinheirama.

Geddel está em prisão domiciliar em Salvador. Ele ainda não se manifestou sobre a fortuna que os investigadores suspeitam ter origem em atos de corrupção.