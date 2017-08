PF deflagra Abate II e mira filho de ministro do TCU Aroldo Cedraz

Dando continuidade aos trabalhos de fases recentes, a Polícia Federal (PF), deflagra na manhã desta quarta-feira, 23, a 45ª fase da Lava Jato – Operação Abate II. É alvo de buscas Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU). A primeira fase da Abate prendeu o ex-deputado Cândido Vaccarezza no dia 18 de agosto. O ex-parlamentar foi solto nesta terça-feira, 22.

Em nota, a PF afirmou que foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Brasília e Cotia, município da Grande SP.

Seguindo a mesma linha de atuação criminosa revelada na última fase da investigação, foi identificada a participação de novos interlocutores que atuaram junto a Petrobras para favorecer a contratação de empresa privada e remunerar indevidamente agentes públicos.