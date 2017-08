PF acha ‘Tiago acompanhando’ em planilha de ‘esquema criminoso’

A Polícia Federal afirma ter encontrado citação ao advogado Tiago Cedraz, filho do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Aroldo Cedraz, em planilha de propina apreendida pela Operação Lava Jato. Segundo a investigação, as siglas “ST” e “TC” na tabela seriam referências aos advogados Sergio Tourinho Dantas e Tiago Cedraz Leite Oliveira. Os dois foram alvo de buscas da Operação Abate II, 45º desdobramento da Lava Jato, deflagrada nesta quarta-feira, 23.

A suposta propina a Cedraz e a Tourinho teria saído da contratação pela Petrobras da empresa americana Sargeant Marine, para fornecimento de asfalto. O negócio envolve, ainda, o ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara, Cândido Vaccarezza, que foi preso na sexta-feira, 18, e solto nesta terça, 22.

O juiz da Lava Jato autorizou buscas na casa de Tiago Cedraz e o intimou a prestar depoimento à Lava Jato. O filho do ministro do TCU não foi alvo de condução coercitiva.