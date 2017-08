PF abre Operação Anteros contra governador do Rio Grande do Norte

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Anteros para apurar crimes de organização criminosa e obstrução da justiça pelo chefe do poder executivo no Estado do Rio Grande do Norte. O atual governador do Estado é Robinson Faria (PSD).

Em nota, a PF informou que cerca de 70 policiais dão cumprimento a 11 medidas judiciais, sendo duas de prisão e nove de busca e apreensão. Todos os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ministro Raul Araújo Filho, da Corte Especial do STJ, determinou que fosse iniciada investigação preliminar para apurar os crimes de organização criminosa e obstrução da Justiça que estariam sendo praticados pelo governador com ajuda de servidores estaduais.