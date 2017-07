Petrobras não investigou cartel porque não foi notificada, diz Gabrielli a Moro

O ex-presidente da Petrobras Luiz Sérgio Gabrielli no período entre 2005 e 2012 (Governos Lula e Dilma) afirmou, em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, nesta segunda-feira, 3, que a estatal não abriu procedimentos de investigação, mesmo diante da prisão de diretores da Camargo Corrêa no âmbito da Operação Castelo de Areia – que apurou suposta formação de cartel na Petrobras antes da Lava Jato – porque “não foi notificada” sobre as investigações que, segundo ele, “a imprensa toda divulgou”.

O depoimento de Gabrielli se deu no âmbito de ação penal em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu por supostamente aceitar da Odebrecht a compra de um terreno em São Paulo, onde seria sediada a sede do Instituto Lula. Os valores empregados no imóvel, segundo sustenta o Ministério Público, são oriundos de propinas de contratos da Petrobras. A defesa do petista nega.

O ex-presidente da estatal, que foi arrolado como testemunha de Lula, foi questionado pelo procurador da República Roberson Henrique Pozzobon sobre os motivos de a Petrobras não ter identificado, por meio de auditorias internas o “macro esquema de corrupção” instaurado na estatal. Gabrielli respondeu que os réus confessos e agentes públicos condenados na Lava Jato “fizeram todas as operações fraudulentas fora dos sistemas da Petrobras”.