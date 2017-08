Pestana: saída de ministros tucanos do governo afetaria votação da Previdência

O deputado Marcus Pestana (MG) afirmou nesta terça-feira, 22, que, se o presidente Michel Temer demitir um dos quatro ministros do PSDB, todos os outros sairão do governo logo em seguida. Pestana admitiu que uma eventual saída dos ministros tucano “certamente” afetará os votos que o partido dará na votação da reforma da Previdência.

“Os quatro ministros vão agir conjuntamente. Se mexer com um, saem todos. Senão dá margem para leitura desrespeitosa de que é fisiologismo. Se um ministro sai e o outro fica, parece que estamos no governo só por fisiologismo e não por convicção”, disse à reportagem Pestana, aliado do senador Aécio Neves (MG), presidente licenciado da sigla.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende ex-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso

O PSDB comanda hoje os Ministérios das Cidades, Relações Exteriores, Secretaria de Governo e Direitos Humanos. Com as críticas do partido ao governo, cujo ápice foi o programa partidário veiculado na última quinta-feira, 17, outros partidos da base aliada passaram a cobrar do Palácio do Planalto a demissão dos ministros e redistribuição dos cargos.