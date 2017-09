‘Pega Ladrão’, grita motorista na rua de Joesley

Um grito de “pega Ladrão” rompeu o silêncio na rua de casas de luxo, cercadas por muros altos, onde mora o empresário Joesley Batista. Era o protesto de um motorista que chegava na casa vizinha à do dono da J&F.

O movimento na rua é de poucos carros e de moradores que passeiam com cachorros. A maioria interage com os cerca de vinte profissionais da imprensa que aguardam por notícias no local.

Dois carros saíram da residência do empresário há poucos minutos, mas Joesley não estava neles. Um motorista levava uma criança no banco de trás, provavelmente o filho de Joesley. Outro carro era dirigido por uma mulher.