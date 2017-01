Pedro Parente: morte de Teori é grande perda para a Justiça e para o Brasil

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, divulgou nota em que lamenta a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo em Paraty (RJ) nesta quinta-feira (19).

“Lamento profundamente o falecimento do ministro Teori Zavascki que relatou com tanta seriedade, firmeza e justiça os processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É uma grande perda para a Justiça e para o Brasil”, diz a nota.

Febraban

O presidente da Febraban – Federação Brasileira de Bancos, Murilo Portugal, manifestou sua consternação com a notícia do acidente que vitimou o ministro Teori Zavascki, na tarde de hoje. “Tenho profunda admiração pelo trabalho do ministro, que fará grande falta ao País. Teori Zavascki foi um servidor público exemplar desde o início de sua carreira, no Banco Central. Sua atuação, sempre sóbria e fundamentada na boa técnica, permanecerá como um exemplo inspirador para além do mundo jurídico”, lamentou Portugal.