Para ministros do STF, provas podem ser aproveitadas mesmo se acordo for revisto

Mesmo que o acordo de colaboração premiada do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saud, do grupo J&F, seja revisto e até mesmo anulado, as provas colhidas poderão ser aproveitadas nas investigações, avaliam três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A lei sobre organizações criminosas dispõe que, na eventualidade de uma revisão do acordo de colaboração premiada, ainda que o fato seja imputável ao agente colaborador, em havendo a rescisão, as provas coligidas a partir do depoimento em relação a terceiras pessoas, vale dizer, em relação aos delatados, elas são válidas. Exceto se se configurar uma situação prevista na legislação que as tornem insuscetíveis de qualquer eficácia jurídica”, disse o decano da Corte, ministro Celso de Mello, ao chegar para a sessão plenária do tribunal na tarde desta quarta-feira, 6.

LEIA TAMBÉM: STF decide sobre revisão de acordos

“Elas não poderão, contudo, ser utilizadas contra o agente colaborador, se aquelas provas forem as únicas por ele fornecidas. Mas, se a partir do depoimento do agente colaborador, sobrevier a corroboração daquelas provas, a partir de uma fonte autônoma, independente, de prova, então até mesmo contra ele próprio poderá haver essa utilização”, ressaltou Celso de Mello.