Para líder do PSDB na Câmara, Aloysio Nunes ‘está na contramão’ da bancada

O líder do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP), saiu em defesa do presidente interino do partido, senador Tasso Jereissati (CE), que foi criticado nesta sexta-feira, 7, pelo chanceler Aloysio Nunes por defender o desembarque dos tucanos no governo.

“O Tasso está verbalizando aquilo que pensa a maioria das bancadas no Senado e na Câmara. Isso vai na contramão do que o Aloysio está falando”, disse Tripoli à reportagem.

Após Tasso dizer ontem que o País “beira a ingovernabilidade”, o ministro das Relações Exteriores escreveu no Twitter que “nem Lula nem Dilma tiveram esse tratamento de nossa parte quando éramos oposição”.