Para AGU, decisão de suspender posse de ministra fere separação de poderes

Foto: Gilmar Felix / Câmara dos Deputados

No recurso contra a suspensão da posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho, a Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que a decisão gerará uma grave lesão à ordem pública e à ordem administrativa, e que ela interfere na separação de poderes. A AGU tenta derrubar a suspensão no Tribunal Regional Federal da 2º Região (TRF-2), que deve proferir uma decisão ainda nesta terça-feira, 9.

A AGU destaca que a decisão do juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4.ª Vara Federal Criminal de Niterói (RJ), de suspender na segunda-feira, 8, a posse da deputada, usurpa a “competência legitimamente concedida ao Poder Executivo, além de ferir diversos dispositivos legais, colocando em risco a normalidade institucional do País”.

O órgão cita que a permanência da suspensão terá um impacto “absurdo” na ordem pública e administrativa, visto que a posse da ministra estava marcada para esta terça-feira, às 15 horas. Segundo a AGU, a lesão ocorre também porque não se pode vedar a posse de alguém em cargo público em razão de uma condenação de prática a “ato inerente à vida privada civil”.