Padilha diz que PSDB está “completamente dividido”

O vice-presidente nacional do PT, Alexandre Padilha, disse neste sábado, 24, durante encontro do partido em São Paulo, que a apoia a pré-candidatura ao governo de São Paulo de Luiz Marinho.

Padilha, que disputou ao mesmo cargo em 2014, afirmou que a hegemonia do PSDB no Estado “já quebrou”. “Tanto que sai pela primeira vez no Estado completamente dividido”, disse.

A frase é uma referência sobre a candidatura de João Doria pelo PSDB e Marcio França, vice-governador. “Tem o Dória que fugiu da prefeitura e o vice-governador. Ou seja, eles estão com um grande pepino para resolver”, acrescentou. Padilha deve concorrer como deputado federal neste ano.