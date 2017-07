Pacheco rejeita desarquivar na CCJ pedido para explicações de Fachin

Vice-líder da bancada do PMDB na Câmara, o deputado Carlos Marun (MS), fez na manhã desta quinta-feira, 6, um pedido ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), para que fosse reconsiderada a decisão de arquivar um requerimento cobrando explicações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. O pedido de Marun foi negado de pronto por Pacheco.

Com base em reportagem do jornal Folha de S.Paulo de que uma das filhas de Fachin é nora do chefe de compra de gado de um frigorífico administrado pela JBS, Marun disse que era necessário que Fachin esclarecesse suas relações pessoais e pregou que ministro se declarasse impedido de relatar as ações envolvendo a JBS. “Começam a surgir cada vez mais informações e, com base no princípio da razoabilidade, levam ao entendimento que o próprio ministro deveria se considerar impedido, haja vista as diversas decisões controversas que tem tomado”, declarou.

Pacheco respondeu que o requerimento era incabível e avisou que se novo pedido fosse protocolado, indeferiria novamente porque não caberia a Casa instar o ministro sobre suas relações privadas. “Eu efetivamente não posso fazer”, respondeu. Marun disse que não recorreria da decisão, mas avisou que futuramente, em outro foro, o pedido pode ser reapresentado.