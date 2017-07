Pacheco admite que tramitação da denúncia de Temer na CCJ pode superar 5 sessões

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), admitiu nesta quarta-feira que a tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer pode extrapolar o prazo regimental de cinco sessões plenárias se for necessário, dependendo da dinâmica do debate. A sinalização contraria a pressa dos governistas para liquidar o tema antes do recesso parlamentar. O peemedebista marcou para segunda-feira, 10, às 14h30, a leitura do parecer do relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), mas também reconheceu que poderá haver adiamento da apresentação.

Pacheco reuniu na manhã desta quarta coordenadores de bancadas e fechou alguns procedimentos sobre as sessões de análise da denúncia. “Se este procedimento redundar no encerramento disso na quinta-feira (6), que seja. Senão, vamos avançar a semana seguinte até que possa ser garantido este rito transparente, este rito democrático na CCJ”, declarou. “Vamos evitar, para cumprir o regimento no tocante ao prazo de cinco sessões, mas se for preciso alongar por mais uma, duas sessões, assim faremos para garantir a lisura do procedimento na CCJ”, completou.

LEIA TAMBÉM: Em busca de alívio de R$ 62 bi, Rio entrega plano de recuperação fiscal

Apresentada a defesa de Temer nesta quarta, inicia-se a contagem do prazo das cinco sessões plenárias de tramitação na CCJ. Se Zveiter pedir mais prazo para concluir o relatório, Pacheco avisou que concederá o pedido.