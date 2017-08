Organizadores lamentam baixa adesão em atos

As principais entidades que organizaram protestos pedindo o afastamento do presidente Michel Temer fizeram protestos em São Paulo e nas principais capitais brasileiras, considerados esvaziados até pelos próprios organizadores.

O advogado Éverton Sodario, simpatizante do deputado Jair Bolsonaro gritou palavras de ordem a favor de Temer e do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e causou um princípio de tumulto. Houve um breve empurra-empurra e um policial chegou a jogar gás de pimenta para dispersar. O advogado acabou sendo retirado pela polícia.

Pela manhã, a Frente Povo Sem Medo fechou as principais rodovias de São Paulo (Anchieta, Presidente Dutra, Regis Bittencourt e a avenida M’Boi Mirim, capital), queimando pneus. Em Fortaleza (CE), cerca de 60 manifestantes, segundo a Polícia Militar impediram o acesso a um trecho do 4º Anel Viário, na rodovia BR-222. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

