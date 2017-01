Organização de congresso do CNTE exibe vídeo em defesa de Lula

Instantes após o encerramento do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), nesta quinta-feira, 12, a organização do evento exibiu um vídeo em defesa do petista.

Segundo o material, Lula é alvo de um ataque “sem tempo de resposta e sem proteção”. O vídeo insinua que a parcela da população que é contra o petista não sabe pelo que ele é acusado na Justiça e se baseia apenas em discursos construídos pela mídia. “A quem interessa destruir Lula? É como se fosse um ataque sem tempo de resposta e sem proteção. Uma guerra desproporcional em que o Estado passa a perseguir o cidadão. Lula é alvo de ‘lawfare’, uma poderosa arma de combate ao inimigo político. A ideia é constrangê-lo para que fique mais vulnerável às acusações sem prova. Fragilizado e sem apoio popular, ele perde a capacidade de reagir. Um exemplo do que estão fazendo com Lula é o que fizeram com Mandela, que passou 27 anos na prisão. No caso da Lava Jato, não são os fatos que importam. É Lula que importa”, afirmou a locutora.

O PT pretende lançar a candidatura de Lula a um terceiro mandato presidencial para, no máximo, até maio deste ano. A antecipação tem por objetivo aproveitar a baixa popularidade do governo Michel Temer e reforçar a defesa jurídica do ex-presidente, réu em cinco ações penais, duas delas diretamente no âmbito da Operação Lava Jato. Nenhum dos processos foi julgado até agora. Caso seja condenado em segunda instância, por órgão colegiado, Lula ficaria inelegível com base na Lei Ficha Limpa.