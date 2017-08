Oposição questiona rito de Maia e diz que não vai dar quórum na votação à tarde

Após uma reunião das bancadas da oposição, deputados decidiram que vão questionar o rito estabelecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para a votação da denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer marcada para esta quarta-feira, 2.

“Solicitamos uma reunião com Maia; não dá para fazer um rito resumido. Votar a denúncia à noite é fundamental para que o trabalhador acompanhe”, disse o líder da minoria na Casa, deputado José Guimarães (PT-CE). O presidente da Casa já disse nesta terça-feira, 1, que a votação deve acabar à tarde de quarta-feira.

LEIA TAMBÉM: Audiência pública sobre empréstimo de R$ 3,5 bi ao Rio termina em confusão

Os cerca de 15 deputados do PT, PCdoB, PDT, PSOL e Rede que participaram do encontro afirmaram que o governo está “desesperado” para derrubar a denúncia, mas que eles não vão aceitar que etapas sejam descumpridas a favor do governo.