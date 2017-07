Oposição celebra parecer; base conta com trocas para derrubar relatório

Em um voto sucinto e objetivo, o deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) não demonstrou desconforto em pertencer ao mesmo partido do presidente Michel Temer e pedir o deferimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Enquanto a oposição celebrava o parecer, os governistas destacavam que, com as trocas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), terão condições de derrubar o relatório de Zveiter.

O voto em si não foi uma surpresa para os governistas, mas a contundência com que se manifestou trouxe euforia à oposição e preocupação para a base aliada. “Foi um dia triste para o Estado de Direito”, lamentou Carlos Marun (PMDB-MS), vice-líder da bancada peemedebista.

O vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP), disse que Zveiter “rasgou” o diploma e concluiu que o voto foi “muito fraco”. Mansur acusou a oposição de usar uma denúncia sem comprovação de fatos para fazer disputa política e partir para o revanchismo. “A oposição quer dar o troco no impeachment da presidente Dilma Rousseff”, afirmou.