Opiniões de Bolsonaro não seguem agenda liberal

Quem é ele? Provável candidato à Presidência da República, crê em um Estado forte e intervencionista, tem sérias restrições ao capital estrangeiro, nunca foi um entusiasta da independência do Banco Central, absteve-se na votação da lei da terceirização, tem restrições à Reforma da Previdência, se eleito pode rever a PEC do Teto e é chamado de “mito”…

Segundo cientistas políticos e economistas, Jair Messias Bolsonaro, deputado federal pelo PSC do Rio de Janeiro, guardaria mais similaridades com o campo da esquerda e com o próprio PT do que poderia supor um “bolsominion” (como são chamados seus apoiadores). “Com ele, o País caminharia, sem dúvida, para a velha tradição populista e nacional-desenvolvimentista, cujo último exemplo foi o governo de Dilma Rousseff. O contrário do que, no meu entender, do que o Brasil precisa”, disse o cientista político Bolívar Lamounier.

LEIA TAMBÉM: Defensor de Lula na ONU vê condenação 'inevitável'

Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Embora venha repetindo o mantra do estado mínimo, Bolsonaro não consegue tocar no assunto sem fazer ponderações que costumam colocar liberais em alerta. Já declarou ser “favorável, de modo geral, às privatizações”, mas que faz ressalvas para setores estratégicos, como energia. Em relação à privatização da Petrobras, enviou sinais trocados. Declarou que antes seria preciso recuperar a empresa e que não se pode “sair entregando”. Mesmo em relação a exploração do nióbio (mineral que o deputado costuma citar em suas entrevistas), ele já declarou que ela deve se dar com “empresários brasileiros”.