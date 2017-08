Operador relatou ‘comissão’ a Lobão em contrato da Petrobras, diz PF

O delegado da Polícia Federal Filipe Hille Pace declarou, nesta quarta-feira, 23, que o operador de propinas Jorge Luz revelou, em depoimento, que o senador Edison Lobão (PMDB/MA) recebia uma “comissão” sobre os contratos entre a Petrobras e a empresa Sargeant Marine, por meio de um intermediário. De acordo com o delegado, a Operação Abate II, que tem como alvo a participação do advogado Tiago Cedraz – filho do ministro do TCU Aroldo Cedraz -, nos esquemas da estatal, não mirou o senador e seu suposto representante em razão do foro privilegiado do peemedebista.

O negócio da Sargeant Marine com a Petrobras culminou na celebração de doze contratos, entre 2010 e 2013, no valor de aproximadamente US$ 180 milhões. A empresa fornecia asfalto para a estatal e foi citada na delação do ex-diretor de Abastecimento da companhia Paulo Roberto Costa.

Segundo Jorge Luz, Edison Lobão teria sido, ao lado do ex-deputado Cândido Vaccarezza, padrinhos políticos do contrato. Vaccarezza não desfruta mais de foro especial. Na sexta-feira, 18, ele foi preso por ordem do juiz federal Sérgio Moro. Na noite desta terça, 22, o ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara foi solto.