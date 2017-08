Operação Alcmeon, da PF, investiga compra e venda de votos no TRF-5

A Polícia Federal (PF), em conjunto ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Norte, deflagrou nesta quarta-feira, 30, a Operação Alcmeon para desarticular um grupo criminoso que explorava a compra e venda de votos junto a uma turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5).

Cerca de 70 policiais federais estão dando cumprimento a 23 medidas judiciais, sendo dois mandados de prisão preventiva, oito mandados de condução coercitiva e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal e Mossoró, No Rio Grande do Norte, e Recife (PE).

Segundo os investigadores, a organização teria atuado perante a Justiça em fatos que já teriam sido identificados, dentre os quais operações policiais, apelações criminais, ações rescisórias e revisão criminal. Os principais clientes seriam políticos, inclusive envolvidos na operação Pecado Capital, dentre outras.