Onze deputados do RS votam a favor de Temer; 17 contra; 1 ausência

Os deputados representantes do Rio Grande do Sul votaram há pouco sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 17 deputados se posicionaram contra o presidente Michel Temer e 11 a favor. Foi registrada uma ausência de parlamentares do Rio Grande do Sul, do deputado Giovani Cherini (PDT), que está de licença médica, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou no plenário.