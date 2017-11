OAB apoia ação que pede destruição de grampos que pegaram advogado de Lula

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu apoiar a ação movida pelo escritório Teixeira, Martins & Advogados, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, para destruir as mais de 13 horas de interceptações telefônicas feitas com autorização do juiz Sérgio Moro a partir do telefone central do escritório.

A OAB decidiu apoiar o pleito dois dias depois de mais de 230 advogados e juristas, entre eles alguns dos mais importantes do País, divulgarem um manifesto no qual defendem a destruição das gravações e a entrada da entidade no caso.

No dia 8 de novembro o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negou pedido para destruir as gravações alegando que não havia urgência para uma decisão.