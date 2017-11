‘O PSDB vai fazer convenção para nos tirar do governo?’, pergunta Aloysio

Às vésperas da convenção do PSDB, marcada para 9 de dezembro, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, afirmou que a questão do desembarque dos tucanos do governo Michel Temer está “superada” e não poderá ser o centro dos debates naquele encontro. Na avaliação do chanceler, em vez de se pautar por uma disputa de “facções”, o PSDB deveria se debruçar sobre sua plataforma para as eleições de 2018, a fim de que esse arcabouço servisse como “base” para as alianças.

Até agora, no entanto, não há acordo entre o grupo governista do partido e a ala que prega o rompimento com Temer, com a imediata entrega dos cargos no primeiro escalão. “O PSDB vai fazer uma convenção para tirar Aloysio, Imbassahy e Luislinda do governo? Não acredito nisso”, disse o chanceler à reportagem em uma referência aos ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos). “Vamos romper com o governo, ir para a oposição e fazer aliança com o PT e o PSOL?”, provocou.

Na prática, o PSDB está cada vez mais rachado. O partido ainda controla três ministérios e apenas Bruno Araújo entregou a pasta de Cidades, que irá para o deputado Alexandre Baldy (GO), aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Baldy está prestes a se filiar ao PP, que compõe o bloco parlamentar conhecido como Centrão.