Novo diretor da PF fala em corrupção sistêmica e promete ampliar operações

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, disse nesta sexta-feira, 10, que há “corrupção sistêmica” no Brasil e que pretende ampliar a Lava Jato e as operações de combate à corrupção. A declaração foi dada após a assinatura do seu termo de posse no Ministério da Justiça. “A corrupção neste País é sistêmica, mas existe a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e vários outros órgãos que a combatem e nós pretendemos continuar cada vez mais fortes nesse combate”, afirmou.

Questionado sobre possíveis mudanças na equipe da Lava Jato, Segóvia explicou que o tema está sendo trabalhado dentro do “processo de transição” e mudanças são naturais e serão feitas “paulatinamente”.

“A Polícia Federal está tranquila, já tive reuniões com todos os atuais diretores, todos os atuais superintendentes regionais e todos estão tranquilos. A gente pretende continuar o trabalho da Polícia Federal e as mudanças serão feitas paulatinamente e, com certeza, sempre tem gente que está cansada e quer sair e tem gente que está nova e quer começar um trabalho”, disse Segovia.