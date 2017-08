Nosso mote é recolocar o Brasil nos trilhos, diz Temer em evento no Planalto

Em mais uma agenda positiva no Palácio do Planalto e na véspera da sessão que pode analisar a denúncia contra ele por corrupção passiva, o presidente Michel Temer fez um breve discurso na tarde desta terça-feira, 1, no Planalto e mostrou otimismo de que vai seguir até o fim do governo e “arrumar a locomotiva”.

“Este gesto da Educação e da Saúde fazem aquilo que é o mote do nosso governo, recolocar o Brasil nos trilhos para que, com os trilhos aprumados, quem chegar a 2019 possa dirigir a locomotiva sem nenhum acidente nessa ferrovia”, disse.

Temer, que chegou a dizer que traria um puxador de aplausos em outros eventos, fez questão de citar o máximo de parlamentares presentes na cerimônia. No entanto, desta vez, não arrancou o apoio da plateia com as palmas.