Nós queremos Alckmin presidente do Brasil, diz Arnaldo Jardim

O secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, declarou nesta segunda-feira, 19, sentir orgulho de ter trabalhado com o governador Geraldo Alckmin e disse à plateia lotada de produtores e empresas do agronegócio desejar ver o político na presidência do Brasil. “Todas as vezes que conversei com o senhor, sempre me questionou se uma proposta era de interesse do povo. Me orgulho muito de ter convivido com o senhor. Nós queremos Alckmin presidente do Brasil”, gritou Jardim à plateia durante evento na sede do governo do Estado, na capital paulista, chamado “Ato pela Agricultura: Alimento, Renda e Futuro”. “Para que o Brasil vá para frente, para que o País esteja preparado para o futuro, Alckmin para presidente”, finalizou.