Nogueira assume Ribeirão Preto dizendo não temer tempos difíceis

O deputado federal Duarte Nogueira (PSDB-SP) assumiu neste domingo, 1º, a prefeitura de Ribeirão Preto (SP) dizendo não temer os problemas que a cidade enfrenta, em um período de grandes dificuldades financeiras, políticas e administrativas. Ele afirmou, durante o discurso de posse que foi transmitido ao vivo pela internet, que sacrifícios serão necessários. “Pela imprevidência e irresponsabilidade de alguns, não devemos e nem iremos temer os desafios que teremos pela frente. O futuro nos será recompensador”, afirmou.

A cerimônia realizada nesta manhã empossou também o vice-prefeito Carlos Cezar Barbosa (PPS) e os vereadores escolhidos para o mandato de 2017 a 2020, no Theatro Pedro II. Nogueira assume em meio a uma das maiores crises da cidade, considerada um dos principais polos do agronegócio brasileiro. Em setembro, a “Operação Sevandija”, coordenada pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Federal (PF), prendeu secretários e afastou vereadores suspeitos de envolvimento em uma série de esquemas que pode ter desviado mais de R$ 200 milhões dos cofres públicos.

A ex-prefeita Dárcy Vera (PSD) foi afastada e chegou a ser presa no dia 2 de dezembro. Seu vice, Marinho Sampaio (PMDB), empossado vereador na cerimônia deste domingo, renunciou assumir a prefeitura. O próximo na sucessão seria o presidente da Câmara, Walter Gomes (PTB), mas ele já estava afastado do Legislativo com outros oito vereadores, suspeitos de participarem dos desvios. Gláucia Berenice (PSDB) – vereadora reeleita e também empossada neste domingo – era presidente interina da Câmara de Ribeirão Preto e acabou assumindo a prefeitura.

Nogueira terá um orçamento estimado de R$ 2,22 bilhões, mas uma dívida de curto prazo de R$ 233 milhões com mais de 120 fornecedores e ainda outros R$ 720,5 milhões de dívida de longo prazo.

Durante o discurso de posse, ele também homenageou o pai, dizendo que carrega “no sangue a aptidão para a política”. Seu pai foi prefeito da cidade por duas vezes – Antonio Duarte Nogueira (de 1969 a 1973 e entre 1977 e 1983), morto em 1990.

