No semiaberto, Pizzolato vai trabalhar em rádio de Estevão

A Justiça do Distrito Federal deu aval para que o ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado no mensalão, passe a trabalhar em uma rádio de propriedade do ex-senador Luiz Estevão. Eles são companheiros de cela no Centro de Detenção Provisória da Papuda, em Brasília. Estevão foi condenado por desvio de dinheiro de obras do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, nos anos 1990.

Pizzolato deve deixar até quinta-feira, 31, a cadeia para trabalhar na rádio durante o dia, previu seu advogado, José Carlos Carvalho. “Todos os condenados do mensalão já estão em regime semiaberto. Só ele vinha sofrendo retaliações”, disse. Carvalho solicitou a progressão ao regime aberto e disse que, segundo seus cálculos, Pizzolato fará jus ao livramento condicional em cerca de 15 dias.

A decisão favorável a Pizzolato, concedida na sexta-feira passada pela juíza Leila Cury, ocorreu depois de uma série de pressões da bancada do PT na Câmara dos Deputados, por meio da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, historicamente controlada pelo partido, e também da Embaixada da Itália no Brasil.