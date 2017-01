No RS, Sartori agradece Temer por renegociação de dívida dos Estados

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), agradeceu nesta segunda-feira, 9, ao presidente Michel Temer, do mesmo partido, pela “oportunidade” dada pelo governo federal na renegociação da dívida dos Estados.

Em discurso na cerimônia de entrega de 61 ambulâncias do Samu ao governo gaúcho, Sartori lembrou que, após a votação do projeto de renegociação das dívidas estaduais no Senado e na Câmara, agora é a hora da negociação dos compromissos a serem assumidos pelos Estados, já que a matéria foi aprovada sem contrapartidas dos entes da Federação.

Sartori afirmou que o Rio Grande do Sul, que enfrenta grave crise fiscal, fez grande caminhada para restaurar suas finanças e talvez seja o Estado que fez mais mudanças e transformações.

Diante de Temer, que faz nesta segunda a primeira visita ao Rio Grande do Sul desde que assumiu a presidência, o governador elogiou a agenda reformista do colega de partido em meio a um ciclo histórico que impõe desafios “jamais vistos” e prometeu apoio na empreitada. “O caminho está correto e ele será respaldado por todos nós”.