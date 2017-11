No Recife, Alckmin e viúva de Campos falam mais de família do que política

O esperado encontro entre o governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) e Renata Campos, viúva do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto na campanha de 2014, no domingo, 19, no Recife, foi regado a café, bolo de rolo e conversas de família. O resultado foi mais um bate-papo do que uma reunião política. Rodeada de familiares – os filhos “invadiram” a varanda onde os dois conversavam -, Renata cumpriu o script da cordialidade, sem se comprometer.

Considerada herdeira da força política de Campos no Estado, Renata exerce influência direta nas decisões do PSB não só em território pernambucano, mas no contexto nacional. Aliados de Alckmin, no entanto, entendem que o apoio de Renata serviria mais sob o ponto de vista simbólico do que efetivamente eleitoral. Com políticos do partido assediados pelo DEM e pelo PMDB, a legenda pode se dividir no apoio a presidenciáveis nos Estados.

Sem a confirmação de que Lula será ou não candidato, Renata ainda não tem uma escolha a fazer. O que tornou o encontro com Alckmin exatamente o que próprio governador afirmou ao deixar a casa da família após cerca de uma hora de conversa: “foi uma visita cordial, entre amigos”. Os dois conversaram sobre política de forma genérica, mas de família nos detalhes.