‘Não vamos rever nomeação de Cristiane Brasil’, reafirma Jovair Arantes

O líder do PTB, Jovair Arantes (GO), voltou a afirmar nesta quarta-feira, ao Broadcast Político, que não há chances de a bancada rever a indicação da deputada Cristiane Brasil para o ministério do Trabalho. “Não tem troca de nome até uma decisão no Supremo Tribunal Federal”, disse.

Nesta terça-feira, 9, o presidente Michel Temer recebeu em seu gabinete Jovair, Cristiane e o presidente do partido Roberto Jefferson – pai da ministra nomeada. Segundo interlocutores do presidente, apesar do desgaste para o governo, Temer manteve o compromisso de que a pasta ficará com o PTB e afirmou que entraria com recurso na Suprema Corte para tentar garantir a posse de Cristiane.

Apesar disso, ainda na manhã desta quarta, alguns auxiliares do presidente defendiam que o governo investisse em negociações com o partido já que levar o recurso ao STF pode gerar um desgaste entre Poderes e o risco de derrota para o governo seria alto. Uma saída seria que Roberto Jefferson desistisse da indicação da filha, o que não ocorreu.