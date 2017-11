‘Não se pode admitir a ilação especulativa’, alerta Torquato

O ministro Torquato Jardim (Justiça) disse nesta segunda-feira, 20, durante a solenidade de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Fernando Segovia, que “não se pode admitir a ilação especulativa”.

“Neste âmbito de serena responsabilidade, sob a Constituição e as leis, não há lugar para o talvez ou o quem sabe”, disse Torquato, no Salão Negro do Ministério da Justiça, ao dar posse a Segovia, que assume a cadeira número 1 da corporação.

O ministro disse que todos “são iguais em face da lei e sob a autoridade da lei”.