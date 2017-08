‘Não há teto mais furado do que esse’, diz Gilmar sobre holerites da magistratura

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o Judiciário “tem que parar para refletir” sobre a questão do teto de vencimentos. “Hoje, há juízes que ganham mais do que desembargadores e desembargadores que ganham mais do que ministro do STF. Não há um teto mais furado do que esse”, afirmou o ministro que disse “não” ao reajuste do contracheque da Corte máxima.

Durante reunião da cúpula do Supremo, nesta quarta-feira, 9, para discutir a Lei Orçamentária Anual, oito ministros concordaram em enviar a proposta para 2018 sem previsão de reajuste de seus próprios salários. Três ministros votaram na outra direção – Ricado Lewandowski, Luiz Fux e Marco Aurélio Mello.

Cármen Lúcia, presidente do STF, ponderou que o momento econômico do País “exige prudência e responsabilidade”. Ela disse que “a exigência é de sacrifício de todos os brasileiros”.