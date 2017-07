Não é obrigação da oposição dar quórum para votar denúncia, diz Ivan Valente

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) defendeu que a oposição obstrua a votação e não dê quórum para votar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer na próxima quarta-feira, 2. “Não é obrigação da oposição dar quórum para votar a denúncia. Pelo contrário, isso iria facilitar a vida do governo. Nós do PSOL somos a favor de não dar o quórum regimental”, disse.

Para o deputado, como novos fatos podem surgir e a pressão popular aumentar, não realizar a votação na próxima quarta é o melhor caminho para que a denúncia avance. “Nós acreditamos que podemos chegar aos 342 votos, é só uma questão de tempo”, disse.

Os partidos da oposição estão divididos sobre qual estratégia seguir. Enquanto integrantes da Rede também defendem essa posição, parte do PT, PCdoB e PDT afirma que é preciso marcar presença para deixar claro para o País quem está do lado do presidente, que foi acusado de corrupção passiva.