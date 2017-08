Na véspera da denúncia, Temer tem mais um dia de agenda cheia

Na véspera da votação na Câmara sobre o acatamento ou não da denúncia, o presidente Michel Temer segue a ofensiva com parlamentares. Temer, que chegou no Planalto, tem uma agenda extensa nesta terça-feira, incluindo uma cerimônia e possivelmente, apesar de não constar na agenda oficial, deve participar de um almoço com deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária.

A agenda do presidente começou por volta das 10 horas, em uma audiência com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro. Na sequência, Temer recebe o deputado José Reinaldo (PSB/MA) e depois o deputado Laudívio Carvalho (SD/MG).

Às 11h30, o presidente tem agendada uma reunião com Marcos Pereira, Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o deputado Silas Câmara (PRB/AM). Depois, ao meio dia, recebe o deputado Daniel Vilela (PMDB/GO).